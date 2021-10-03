Главный инфекционист США рассказал о подготовке к «следующей неминуемой пандемии»

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на международном Форуме науки и технологий в обществе предложил меры, которые позволят подготовиться к «следующей неминуемой пандемии», передает ТАСС.

Он отметил, что прежде всего нужно определить «приоритетные патогены, которые способны вызвать пандемию». Инфекционист напомнил, что подобный список есть у ВОЗ, но призвал не ограничиваться этим подходом, так как «массовое распространение инфекции, как правило, провоцируется непредвиденным возбудителем».

«Во-вторых, ученые улучшают методы создания вакцин, такие как технологии матричной РНК и векторных препаратов. Оптимизация этих методов уже сыграла значительную роль в борьбе с распространением коронавируса», — сказал Фаучи.

Он добавил, что ученые сейчас улучшают имеющиеся противовирусные препараты и ищут новые молекулы, способные воздействовать на «уязвимые части вирусов».

«Дальнейшая разработка указанных контрмер позволит нам подготовиться к следующей неминуемой пандемии», — резюмировал медик.

Ранее генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что необходимость использования новой вакцины против коронавируса может появиться к середине 2022 года.