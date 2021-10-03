Сироту избили при «посвящении в студенты» в общежитии под Вологдой

Студенты техникума в Вологодской области избили в общежитии молодого человека, назвав это «посвящением». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент, по данным канала, произошел в Сокольском лесопромышленном техникуме. На видео, которое, предположительно, снял один из участников избиения, видно, как сидящему на кровати молодому человеку по очереди наносят удары. Некоторые из тех, кто бил, при этом были в боксерских перчатках.

Как сообщает Mash, избиение произошло 30 сентября, а 1 октября в техникум пришла полиция, поговорила с руководством и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних. В самом учебном заведении планируют 4 октября провести педсовет.

Видеозапись инцидента была опубликована в паблике «Сокольские сплетни» в социальной сети «ВКонтакте», она набрала почти 70 тысяч просмотров. Комментаторы отметили, что избитый молодой человек является сиротой.

Ранее подобный инцидент произошел в Липецке, где студентки техникума жестоко избили одну из девушек. На кадрах с места происшествия видно, что у пострадавшей сначала забрали телефон, а когда она попыталась его вернуть, ее повалили на пол и стали бить. По факту случившегося была начата проверка.