В Москве атмосферное давление побило рекорд 1988 года

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что атмосферное давление в Москве в воскресенье побило рекорд октября. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, в полночь его значение составляло 762,1 мм ртутного столба, что выше экстремума 1988 года, а к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 мм.

Тишковец добавил, что, скорее всего, это не последний рекорд октября, и давление в столице продолжит расти.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление установило рекорд в Москве в субботу и продолжит повышаться. По информации синоптиков, в 9.00 на метеостанции ВДНХ столбик барометра достиг отметки 762,8 мм рт. ст., что на 2 мм выше, чем было в этот день в 1975 году.

В «Фобосе» отметили, что 4 и 5 октября столбики барометров будут показывать 768 мм рт. ст., что на 20-22 единицы выше нормального. Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 м.