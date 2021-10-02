Задержана супружеская пара, подозреваемая в убийстве родителей в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару, которая подозревается в убийстве пенсионеров в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, Александра и Анастасию Ткаченко искала полиция. В итоге их задержали. В ближайшее время супругов доставят на допрос в СК.

Накануне стало известно, что в подмосковном городе Одинцово полицейские обнаружили мумифицированные трупы двух пожилых людей, которые были убиты не менее трех месяцев назад. По версии СМИ, предполагаемые преступники — сын убитых и его супруга. Несколько дней назад они решили избавиться от останков, но оставили коробки с телами в подъезде и автомобиле, после чего скрылись.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, останки мужчины обнаружили в одном из подъездов на лестничном переходе в деревянной коробке, тело женщины — в кузове припаркованного рядом с домом фургона «Газель».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.