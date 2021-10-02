Некоторым жильцам дома в Нижнем Новгороде разрешили вернуться в квартиры после взрыва газа

Жильцам одного из подъездов жилого дома в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, в котором произошел взрыв газа, разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, передает «РИА Новости».

«Были эвакуированы жильцы двух подъездов. Сейчас в результате проведенного обследования жителям одного подъезда — девятого — разрешили вернуться в свои квартиры. Остальные по желанию находятся в пункте временного размещения», — заявил он.

Мэр также добавил, что после того, как будет проведено дополнительное обследование, на совещании по ЧС, которое состоится 2 октября в 17:00, будет принято решение о возможности возврата в свои квартиры жителей восьмого подъезда. По словам Шалабаева, пока нет никаких поводов препятствовать возвращению людей, однако, чтобы полностью обезопасить граждан, необходимо провести дополнительное обследование.

Не смогут вернуться домой только жители двух квартир, которые больше всего пострадали от взрыва.

«Жители одной из них госпитализированы, жители другой квартиры будут размещены в гостинице», — уточнил Шалабаев.

Всем пострадавшим и тем, кто понес материальный ущерб, правительство города пообещало оказать финансовую помощь.

О том, что в многоэтажке в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, стало известно утром 2 октября. Сообщалось, что в результате случившегося пострадали два человека. Они были доставлены в ожоговый центр и сейчас находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что из-за случившегося городские власти объявили режим ЧС муниципального уровня.