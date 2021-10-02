В США от коронавируса умерли более 700 тысяч человек

В США от коронавируса скончались 700 258 человек, свидетельствуют данные университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в Лос-Анджелесе — 26 106.

Всего в Соединенных Штатах было выявлено 43, 615 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,459 млн из которых приходится на Лос-Анджелес.

Для сравнения количество жертв эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах составило 675 000 человек, о чем говорят данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

В Нью-Йорке для борьбы с коронавирусной инфекцией рассматривают возможность привлечения обученных медицине членов Нацгвардии США. Также предлагается допустить к работе квалифицированных медиков, которые имеют лицензию на работу в других штатах или странах.