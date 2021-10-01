Москвичи рассказали о случаях повешения собак в Салтыковском лесопарке

Жители столичного района Новокосино рассказали о случаях жестокой расправы над собаками, которых обнаружили повешенными на деревьях в Салтыковском лесопарке, сообщает РИАМО.

Изначально информация о фактах живодерства стала появляться в социальных сетях. На опубликованных фотографиях можно увидеть собаку в ошейнике, которую повесили на собственном поводке на стволе дерева. В публикации указано, что это второй подобный случай за последнее время.

Москвичка, которая нашла убитую собаку, самостоятельно сняла тело и захоронила его. По пути к месту расправы она видела мужчину, который показался ей подозрительным, а позднее зооактивисты обнаружили возле дерева шприц. Авторы публикаций уверяют, что в полиции отказались принимать заявление об убийстве животного.

Ранее жители Северодвинска потребовали наказать живодеров, насмерть замучивших кота.