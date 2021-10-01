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Правительство России одобрило законопроект о запрете вылова китов и дельфинов

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Сергей Георгиев/Facebook.com

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий вылов китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Отмечается, что кабмин планирует внести изменения в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и внести его в Госдуму.

Ранее сообщалось, что вывоз дельфинов, китов и морских свиней временно запретят в России. Запрет будет введен на полгода. По словам зампреда комитета Госдумы по экологии Михаила Старшинова, для эффективного исполнения инициативы может придется ужесточить контроль за рыболовами.

Также этот проект закона одобрил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, помимо указанного ограничения, необходимо запретить вылов ряда морских обитателей.

До этого сообщалось, что законопроект, полностью запрещающий вылов морских млекопитающих в России, готовится к первому чтению в Государственной думе.

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