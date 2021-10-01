Ученые прогнозируют чрезвычайное сокращение населения Китая в ближайшее время

Население Китая может сократиться вдвое в ближайшие 50 лет. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Исследователи из Университета Сиань Цзянтуна сделали такой вывод, создав проекцию изменения численности населения, основываясь на данных об индексе фертильности — усредненном количестве детей, которых рожает одна женщина. В Китае сейчас этот индекс составляет 1.3, в то время как уровень этого показателя, необходимый для поддержания численности населения на стабильном уровне составляет 2.1.

Профессор Чен Гун из Китайской академии демографических исследований сообщил, что население КНР может начать сокращаться уже с 2025 года. Тем не менее, ученый отметил, что несмотря на низкую рождаемость, качество человеческой жизни начнет резко расти. Профессор считает, что самые молодые китайцы будут самыми образованными в истории страны.

Ранее сообщалось, что в рамках наталистской политики (политика государства, направленная на увеличение рождаемости — прим. ред.), в КНР запретили все аборты по немедицинским показателям. Это связано с тем, что китайская демография сильно страдает от последствий политики «Одна семья — один ребенок», а также из-за плохих экономических условий для воспитания детей.