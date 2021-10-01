Росгвардия разыскивает поджигателя здания правительства в Мурманске

Сотрудники Управления Росгвардии по Мурманской области разыскивают человека, бросившего «коктейль Молотова» в двери здания правительства Заполярья. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В Мурманске экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы. К зданию правительства приставлена дополнительная охрана.

Ночью в здание правительства бросили две бутылки с зажигательной смесью. Нападение произошло в 1.30 ночи. По предварительным данным, пострадал охранник.

В это время в кабинетах находились сотрудники городской администрации.

Здание правительства состоит из трех подъездов, один из них относится к мэрии. На месте происшествия видно, что от взрыва пострадала дверь, за которой расположен кабинет губернатора и его заместителей.

МВД пока не давало комментариев о ситуации.