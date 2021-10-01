Зарплаты IT-специалистов в Москве за два года выросли почти на 40%

Зарплаты в сфере информационных технологий в Москве за два года выросли на 39,5%, следует из исследования сервиса SuperJob и Московского физико-технического института, поступившего в «Газету.Ru».

В 2019 году начинающие программисты PHP (создание сайтов и приложений) могли рассчитывать на доход до 80 тыс. рублей, сегодня — до 110 тыс. рублей.

Аналитики больших данных и разработчики Java сразу после вуза могут получать до 130 тыс. рублей в месяц, однако такие зарплаты работодатели предлагают выпускникам вузов, которые уже имеют портфолио выполненных проектов.

По данным МФТИ, по уровню зарплат среди выпускников лидируют мужчины: зарплату более 100 тыс. рублей из них получают 91%, 69% — женщины. Доля женщин с уровнем зарплаты от 80 до 100 тыс. рублей — 14%, а мужчин — 5%. От 60 до 80 тыс. рублей получают 7% женщин и 2% мужчин.

Исследование проводилось в июне 2021 года в Москве.

Ранее сообщалось, что россиянки стали чаще выбирать IT-специальности.