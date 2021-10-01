Синоптик рассказала о погоде м Москве в первую неделю октября

В первую неделю октября в Москву может вернуться солнечная погода, но резкого потепления ждать не стоит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
«Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться — в прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас. Температура существенно не изменится, но восприятие погоды уже будет другим», — рассказала Макарова.
Как ожидается, с 1 по 3 октября в столице будет +10-12°С, в начале следующей недели возможно потепление до +14°С.
Ранее москвичам предсказали «марсианский» октябрь — ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, низкая влажность со взвесью пыли.
Также сообщалось, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца» и «буйство красок». Он напомнил, что в России наступает «период настоящей, красивой осенней погоды», однако Москва останется в самой прохладной зоне антициклона.