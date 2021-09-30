Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве студенток под Оренбургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства троих девушек в Оренбургской области, сообщили в ведомстве.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенных первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Уточняется, что погибшие приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже.

Сейчас обстоятельства смерти студенток выясняются, следственные действия продолжаются. Погибшие, по предварительным сведениям, снимали квартиру. Расследование ведется по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Позднее была установлена личность подозреваемого в убийстве студенток. Им стал 18-летний Анвар С. Согласно предварительным данным, подозреваемый в убийствах был в отношениях с 17-летней жертвой, чье тело было найдено во дворе.

В настоящий момент неизвестно, почему молодой человек убил молодых девушек и в каком он находится состоянии.