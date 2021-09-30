Вильфанд рассказал, что бархатный сезон в России в этом году будет короче на две недели

Бархатный сезон в южной части Европейской России в этом году будет короче на две недели, так как в летний период вода прогрелась гораздо слабее и не смогла долго отдавать тепло. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура воды и воздуха — от силы 19 градусов, может быть продержится до середины следующей недели. <...> Он будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября», — сказал специалист.

Вильфанд уточнил, что осеннее солнце в 2020 году хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было слишком облачно и много опасных природных явлений. По этой причине море прогрелось слабо.

Ранее Вильфанд рассказал, что в России не ожидается «бабье лето», зато будет «много солнца» и «буйство красок». Он напомнил, что в России наступает «период настоящей, красивой осенней погоды», однако Москва останется в самой прохладной зоне антициклона.