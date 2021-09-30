Тропический шторм «Виктор» возник в Атлантическом океане около Кабо-Верде

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Виктор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Скорость порывов ветра в пределах стихии составляет 18 м/с, говорят данные американского центра. «Виктор» находится на расстоянии 870 км к югу от Кабо-Верде и движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч.

В конце августа мужчина пропал без вести в результате урагана «Ида» в американском штате Луизиана. Спустя почти месяц останки пропавшего были обнаружены в желудке у аллигатора.