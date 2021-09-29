В Москве мать выставила на продажу девственность 13-летней дочери за 1 млн рублей

В Москве женщину приговорили к пяти годам колонии общего режима за продажу собственной 13-летней дочери в сексуальное рабство. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осужденная родом из Тюмени, в Москве она работала фитнес-тренером. Следствием было установлено, что в ноябре прошлого года женщина опубликовала объявление о продаже своей малолетней дочери в сексуальное рабство. В качестве вознаграждения мать требовала один миллион рублей. «Покупатель» нашелся, и в канун Нового года мать привезла дочь в гостиницу на Коровинском шоссе «на две ночи» — так она договорилась с клиентом.

Под видом «покупателя» выступил сотрудник правоохранительных органов. Как только женщина получила деньги, ее задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

В пресс-службе Тимирязевского суда ТАСС сообщили, что в ходе судебного процесса женщина «признала вину и раскаялась», заявив, что на преступление ее вынудила нужда в деньгах.

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