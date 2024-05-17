МакSим простилась со своим лучшим другом: «Закончился трудный возраст»

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) рассказала, что не стало ее лучшего друга и первого продюсера Михаила Кормишина.

«Друга, который после моего сыгранного и промяуканного «Трудного возраста» сказал: «Надо записать!» Тогда и понеслось! Мы делились важными строчками, музыкальными оборотами, наперегонки, внутри все горело!» — написала исполнительница.

Она вспомнила, как ютилась с Кормишиным в маленькой квартире, которая была переоборудована под звукозаписывающую студию. По словам МакSим, продюсер редко восхищался ею вслух и даже ругал за то, что она однажды повернулась неправильным ракурсом к камере на выступлении в Кремле.

«Прощаясь с ним, в его 56 лет, увидела, что вдруг он стал выглядеть на 30... Светлый и невероятно чистый человек! Я поцеловала его и поняла, что именно в этот момент закончился мой «Трудный возраст», я буду очень скучать», — отметила певица.

МакSим подчеркнула, что Кормишин жил музыкой «целиком и полностью».

Издание «Страсти.ру» отмечает, что Кормишина не стало из-за проблем с сердцем. Продюсер также является аранжировщиком песни «Владимир Путин — молодец».

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