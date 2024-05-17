Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова вспомнила, как ее обворовала домработница

Балерина Волочкова заявила, что прощала домработницу за кражу продуктов

close
100%
Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что тяжело расставалась с предыдущей домработницей Раей, которую не раз ловила за кражей вещей. Об этом танцовщица рассказала YouTube-каналу «Москвичка».

«Мы были вместе лет девять. Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери. Я думала: ну ладно, это для детей. Но потом зашло за другие масштабы», — заявила бывшая солистка Большого театра.

Волочкова вспомнила, что изначально планировала прекратить сотрудничество с домработницей на позитивной ноте. Она попросила женщину посидеть на прощание за бокалом вина, однако в ответ услышала отказ.

По словам Волочковой, она плакала после расставания с Раей и боялась, что новая помощница Лола не сможет ее заменить.

«Я разрыдалась, а Лола сказала, что, может, они с мужем Рустамом сами справятся. Лолочка — мое все. Мы вместе 10 лет. У меня отношения с Лолой круче, чем с моей мамой», — отметила знаменитость.

Недавно Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым.

Ранее Поплавская осудила возвращение артистов в эфир после вечеринки Ивлеевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами