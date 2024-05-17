Волочкова вспомнила, как ее обворовала домработница

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что тяжело расставалась с предыдущей домработницей Раей, которую не раз ловила за кражей вещей. Об этом танцовщица рассказала YouTube-каналу «Москвичка».

«Мы были вместе лет девять. Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери. Я думала: ну ладно, это для детей. Но потом зашло за другие масштабы», — заявила бывшая солистка Большого театра.

Волочкова вспомнила, что изначально планировала прекратить сотрудничество с домработницей на позитивной ноте. Она попросила женщину посидеть на прощание за бокалом вина, однако в ответ услышала отказ.

По словам Волочковой, она плакала после расставания с Раей и боялась, что новая помощница Лола не сможет ее заменить.

«Я разрыдалась, а Лола сказала, что, может, они с мужем Рустамом сами справятся. Лолочка — мое все. Мы вместе 10 лет. У меня отношения с Лолой круче, чем с моей мамой», — отметила знаменитость.

Недавно Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым.

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