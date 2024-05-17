ВСУ обстреляли село в Белгородской области

В Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мэрия Белгорода».

«РСЧС: Ведется обстрел Шебекинский городской округ, село Муром. Спуститесь в подвал (укрытие)», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что в Белгороде объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Незадолго пред этим в городе отменили ракетную опасность.

Также сигнал об опасности атаки БПЛА объявили в Курской области. Об этом сообщило региональное МЧС.

14 мая, Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей.

Также в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.