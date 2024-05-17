Ученые открыли новый вид ископаемых колючих пауков

Группа палеонтологов из США и Германии открыла новый ископаемый вид пауков, обитавших в лесах эпохи каменноугольного периода около 308 млн лет назад. По словам ученых, эти членистоногие были покрыты твердыми шипами и не походили ни на кого из своих сородичей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Paleontology (JP).

Обнаруженной разновидности существ дали имя Douglassarachne acanthopoda. Пауков нашли в окаменелостях на месте раскопок в районе Мейзон-Крик в штате Иллинойс в США.

Исследователи отметили, что Douglassarachne вырастали до 1,5 сантиметра и отличались необычайно крепкими лапами, а также уникальным строением тела, непохожим на любую известную группу паукообразных.

По мнению ученых, колючие пауки Douglassarachne acanthopoda исчезли во время так называемого коллапса каменноугольных тропических лесов, но некоторые разновидности могли дожить до конца пермского массового вымирания, случившегося около 250 млн лет назад и ставшего крупнейшей биологической катастрофой в истории Земли.

Ранее палеонтологи обнаружили древнейшего предка пауков, скорпионов и мечехвостов.