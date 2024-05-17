Дайвер рассказала, что «умный» осьминог обвил ее руку и привел к «сокровищу»

Дайвер из Австралии рассказала, что «умный» осьминог схватил ее руку и привел к спрятанному «сокровищу», пишет LADBible.

Женщина по имени Жюль Кейси рассказала, что увлекается дайвингом. Во время одного из погружений к ней подплыл осьминог, который обвил свои щупальца вокруг ее руки и поплыл в другую сторону. Австралийка проявила любопытство и проследовала за ним.

Жюль вспоминает, что осьминог привел ее к «сокровищу» — затопленному надгробию, на котором была фотография мужчины. Оказалось, с фото на нее смотрел отец знакомого ей дайвера. После того, как Кейси рассказала историю пользователям соцсетей, люди пришли к выводу, что животное точно знало, что делает.

«Осьминоги умны, дружелюбны и часто одиноки», — считают комментаторы.

Ранее ученые пришли к выводу, что потепление океанов портит зрение осьминогов.