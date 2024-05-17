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В Воронеже наказали мужчину, который сломал нос подростку за громкий разговор в маршрутке

Воронежца приговорили к работам за избиение подростка в маршрутке

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Телеграм-канал СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже суд приговорил мужчину к исправительным работам за избиение подростка в маршрутке. Об этом сообщило управление местное отделение СК РФ в своем Telegram-канале.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 8 месяцев с удержанием части заработка в доход государства», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина напал на юношу из-за того, что тот громко разговаривал по телефону во время поездки на маршрутке.

Сам инцидент произошел в августе прошлого года. На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом «Мой и твой Воронеж», видно, что в салоне автобуса мужчина крупного телосложения применил к мальчику удушающий прием и удерживал, прижав его к себе. Другие пассажиры автобуса требовали от мужчины отпустить несовершеннолетнего. На лице пострадавшего появилась кровь. В результате нападения у пострадавшего подростка сломан нос, он обратился с заявлением в полицию. В СК также пообещали принять процессуальное решение по результатам организованной проверки.

Ранее в Подмосковье нетрезвая девушка на каршеринге устроила массовую аварию и въехала в дом.

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