Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт, продана за $965 тысяч

Салфетка, на которой аргентинский футболист Лионель Месси подписал свой первый контракт с каталонской «Барселоной», продана за $965 тысяч. Об этом сообщает британский аукционный дом Bonhams.

Соглашение было подписано 25 лет назад, когда Месси было 13 лет. Вскоре после этого последовал более формальный и подробный контракт с клубом. Текст контракта был призван убедить отца Месси Хорхе в том, что сделка состоится. В то время Хорхе пригрозил забрать Месси из «Барселоны» из-за того, что переговоры зашли в тупик.

В «Барселоне» Месси выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее Месси совершил шесть результативных действий за матч.