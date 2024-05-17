Эстония может передать Украине замороженные активы России

Эстония может передать Киеву до €40 млн из замороженных активов России. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон в эфире украинского телеканала Freedom.

«Сумма не так велика. Мы говорим примерно о 40 миллионах евро», — сказал он.

15 мая парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных российских активов.

Посольство Москвы в Таллине опубликовало материал, в котором говорится, что закон об использовании заблокированных российских активов, который принял парламент Эстонии, противоречит ее Конституции и ведет к усилению напряжения между двумя государствами.

Агентство Reuters писало, что «Большая семерка» (G7) выступит в поддержку плана Европейского союза изымать прибыль от реинвестированных активов России.

Ранее Рамзан Кадыров предложил ударить ракетами по Эстонии.