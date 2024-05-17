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Кузя из «Универа» рассказал о неловком моменте во время поцелуя с Хилькевич

Актер Гогунский признался, что не мог сдержать смех во время поцелуя с Хилькевич

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ТНТ

Актер Виталий Гогунский, который сыграл Кузю в сериале «Универ», рассказал на «Юмор FM» о неловком поцелуе с Анной Хилькевич на съемках шоу.

«На съемочной площадке все затихли, и мы в полной тишине начали приближаться друг к другу. Но тут один из «бумщиков» задевает микрофоном голову другого, второй спотыкается. Мы все это слышим, и как давай смеяться. Режиссер кричит: «Да прекратите, прекратите, я вижу, что вы ржете!» — вспомнил Гогунский.

По словам актера, они пытались продолжить съемки сцены с Хилькевич, однако им не удавалось сконцентрироваться, так как их обоих трясло от смеха. Гогунский также сравнил своего персонажа с графом Монте-Кристо. Артист признался, что в детстве очень вдохновился романом о графе-авантюристе, поэтому с радостью согласился вернуться к роли Кузи в обновленном образе.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

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