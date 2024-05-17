ЦАХАЛ по ошибке сбросили боеприпас рядом с израильским поселком

Армия обороны Израиля сообщила, что один из боеприпасов израильских ВВС по ошибке был сброшен в районе израильского поселка на юге страны во время авианалета на цели в Рафахе на юге сектора Газа. Заявление публикует пресс-служба ЦАХАЛ.

«Сегодня утром во время удара истребителя ЦАХАЛ по району Рафаха боеприпас упал в районе мошава (поселения. — «Газета.Ru») Ятед на юге Израиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас не взорвался.

«Это необычное событие, обстоятельства которого будут подробно изучены. Удар по намеченной цели был завершен через несколько минут», — добавили в ЦАХАЛ.

Накануне стало известно, что Израиль планирует ввести дополнительные силы армии обороны Израиля в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит создать независимую Палестину.