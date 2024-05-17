Под Одессой произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил РФ по воинской части. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Произошел мощный врыв, повторная детонация, видимо, взрываются снаряды, », — рассказал он.

По словам Лебедева, одесское подполье фиксирует большое количество скорых и пожарных машин. Координатор подполья добавил, что военная часть соединена с железнодорожными путями, где располагаются склады.

В пятницу, 17 мая, в Одессе зафиксировали четвертый взрыв. До этого мэр уже сообщил о трех взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. Сирены включились в 15:15.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).