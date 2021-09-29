Врач назвал последствия постковидного синдрома

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о продолжительности и возможных последствиях постковидного синдрома. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Среди симптомов, которые спустя некоторое время у переболевших COVID-19, отмечаются головные боли, слабость и ухудшение памяти. Водовозов подчеркнул, что с посковидным синдромом сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию достаточно легко.

Врач подчеркнул, что медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — сказал Водовозов.

Он отметил, что синдром может привести к другим нежелательным последствиям. Например, к обострению имеющихся хронических заболеваний или проявлению патологий, которых ранее не было.

Водовозов подчеркнул, что если уже переболевший COVID-19 человек сделает прививку, то это может либо уменьшить негативное влияние постковидного синдрома, либо полностью от него избавиться, хотя это и не доказано официально.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции во время постковидного синдрома может улучшить состояние пациентов.