В Екатеринбурге приезжие тиктокеры утопили электросамокаты

В центре Екатеринбурга двое приезжих утопили несколько электросамокатов и сняли процесс видео, которое позже выложили в TikTok. Об этом пишет региональное издание E1.

За несколько часов видео набрало более трех тысяч лайков. Сейчас этот ролик недоступен, а автор закрыл профиль в TikTok. Позже один из тиктокеров объяснил, почему идея скинуть скинуть самокаты в реку пришла ему в голову.

«Тогда был на эмоциях. Я люблю самокаты, сам тоже ездил каждый день. У одного тормозов не было — с лестницы упал. В тот же момент вытащили телефон и начали снимать», — заявил молодой человек, не рассказав, что было со вторым самокатом.

Представитель шеринга самокатов заявил, что в ближайшее время планирует обратиться в полицию — ущерб от «топления» составил около 80 тыс. рублей. При этом автор видео сообщил, что готов возместить ущерб без привлечения правоохранителей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 11-летняя тиктокерша с восьмого этажа бросила в прохожих полную бутылку масла.