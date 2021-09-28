Главврача клиники в Москве объявили в розыск после смерти пациентки

Следователи объявили в международный розыск генерального директора и главного врача московской частной клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского после того, как в медучреждении умер один из пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирины Софинской, следствие направило в судебную инстанцию ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Серебрянского.

Главврач будет арестован на два месяца с момента его задержания на территории России или с момента экстрадиции на родину.

Софинск сообщила, что Серебрянский обвиняется по ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека»).

Ранее сообщалось, что главного врача больницы скорой помощи во Владикавказе Владимира Плиева отправили под домашний арест после того. Его задержали после того, как 9 августа на кислородной станции в больнице скорой помощи произошла авария — взорвалась труба, питающая реанимационное отделение, где находились пациенты на аппаратах искусственной вентиляции легких. Из-за этого погибли девять человек. На следующий день умерли еще двое.