Пропавшие под горой Фалаза в Приморье три женщины найдены

Пропавшие на туристическом маршруте в районе горы Фалаза трое туристок были найдены. Их обнаружили спасателями после кратковременного выхода на связь, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

28 сентября в 10.30 они самостоятельно вышли к селу Васильевка Партизанского муниципального района. По информации МЧС, х состояние удовлетворительное, от госпитализации они отказались.

Женщины пошли в поход 25 сентября и вовремя не вернулись с маршрута. За время поисковых мероприятий спасатели обследовали 59 кв. км лесного массива. Их поисками занимались 38 человек, было задействовано 11 единиц техники.

27 сентября от сотрудников полиции поступило сообщение, что в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины. На место исчезновения отправлены группы спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю.