Диетолог назвала главную ошибку при попытках сбросить вес

Диетолог и персональный тренер Ракель Капель рассказала, что люди, желающие сбросить лишний вес, часто покупают в магазинах товары с пометкой «фитнес» и «эко», но подобные продукты не помогают похудеть. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Диетолог отметила, что продукты глубокой переработки не являются хорошим вариантом. Они не дают насыщения, а изготовлены, чтобы стимулировать аппетит.

Капель рассказала, что для снижения веса нужно употреблять продукты с большим содержанием белка. Не стоит отказываться от блюд со сложными углеводами. Они содержатся в картофеле, злаковых и бобовых.

Диетолог напомнила и о необходимости наличия качественных жиров в рационе, которыми богаты авокадо, миндаль, фундук, грецкие орехи, оливковое масло.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, можно ли пить молоко каждый день.

Она подчеркнула, что если у человека нет противопоказаний или негативных реакций организма, то он может пить его ежедневно.

Белоусова отметила, что для людей с разной степенью непереносимости молочных продуктов молоко можно употреблять в составе приготовленных блюд или пить кисломолочные продукты.