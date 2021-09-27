Появилось видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Башкирии

Следственный комитет России опубликовал видео с допросом подозреваемого в создании неонацистской группировки в Башкирии и подготовке теракта. Ролик размещен на YouTube-канале СК.

«По версии следствия, 19-летний подозреваемый вовлек четверых местных жителей в незаконную деятельность по подготовке к совершению преступлений террористической направленности в отношении органов государственной власти и правоохранительных структур. Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием...» — уточнили в ведомстве.

На представленном видео фигурант дела рассказывает про подготовку к теракту и показывает место, где проходили тренировки.

Во время подготовки к теракту подозреваемый собрал самодельное взрывное устройство.

Попытку террористического акта удалось пресечь сотрудникам Федеральной службы безопасности. В связи с чем заведено уголовное дело, пятеро подозреваемых были задержаны (их возраст от 17 до 20 лет).

Следователи нашли в специально оборудованном тайнике на заброшенной стройке самодельное взрывное устройство, компоненты и инструкцию для его изготовления.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта в Башкирии.

Подготовка к теракту была пресечена (https://t.me/rt_russian/77807) сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело. Все пятеро подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет арестованы