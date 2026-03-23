Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед индексацией пенсий

Эксперт Воронин: перед индексацией пенсий мошенники начали обманывать россиян
Перед индексацией пенсии в апреле мошенники начали активно обманывать россиян, связываясь с ними под видом сотрудников СФР или юристов. Об этом в беседе с RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Специалист объяснил, что в этой время наиболее распространенной является схема, связанная с наличием «неучтенного стажа».

«Мошенники могут звонить гражданам под видом сотрудников СФР или юристов, предлагая помочь зачесть трудовой стаж, чтобы увеличить пенсию и сумму индексации. Такая мошенническая схема сводится к необходимости назвать «код из смс», чтобы подтвердить запись в отделение СФР или на прием к юристу», — рассказал он.

По словам эксперта, в результате жертвы мошенников теряют доступ к своим аккаунтам на «Госуслугах». Помимо этого, злоумышленники могут шантажировать россиян якобы взломанной учетной записью, чтобы вымогать деньги или вынуждать пользователя совершить противоправные действия.

Исследователи до этого говорили, что мошенники чаще всего звонят взрослым и пожилым россиянам утром до 12:00, при этом каждый пятый звонок совершается в пятницу. Злоумышленники выбирают время для звонков, подстраиваясь под распорядок дня каждой возрастной группы. Так, детям и студентам в возрасте до 25 лет такие звонки поступают с 15:00 до 16:00: в это время они менее внимательные и более уставшие после занятий.

Ранее россиянам рассказали о схеме мошенничества с «обратным звонком».

 
