Погребняк вспомнила, как ей предложили омолодиться плацентой в Германии

Модель и блогерша Мария Погребняк заявила в шоу «Звезды сошлись», что самые интересные роды прошли у нее в Германии.

По словам Погребняк, на 37-й неделе врач предложил ей вызывать схватки. Модель приехала в больницу вместе с на тот момент мужем, футболистом Павлом Погребняком.

«Веду бывшего с собой. Мне дали таблетку и сказали ходить туда-сюда по лестнице. Восемь часов ходила. Погребняк хоть и спортсмен, но он лег и сказал, что больше не может», — поделилась знаменитость.

Погребняк отметила, что вечером родовая деятельность не началась, поэтому врачи отправили ее спать. Однако во время сна у блогерши начались рези в животе.

«Я рукой туда, а у меня ребенок лезет. Врач прибежал в чем был; муж, который хотел за всем со стороны наблюдать, оказался в ногах, то есть в эпицентре событий, все ловят ребенка. Погребняку дали перерезать пуповину, он чуть в обморок не упал», — вспомнила модель.

После родов Погребняк предложили собрать плаценту и нанести на лицо для омолаживающего эффекта. Как отметила знаменитость, ребенка ей отдали с болтающейся зеленой пуповиной и отправили домой. Та больница не оставляла рожениц в стационаре.

