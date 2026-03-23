Киев ввел санкции против российских паралимпийцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении десяти паралимпийцев из России, которые принимали участие в специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Отмечается, что таким образом вступило в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений в отношении россиян.

15 марта Зеленский подписал указ о введении санкций против 48 компаний из России, Ирана и Китая, а также 140 граждан из указанных стран, в том числе российских спортсменов-паралимпийцев. В частности, в перечень попали Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения, «Конструкторско-технологический и научно-исследовательский центр специального машиностроения», московский завод «Вымпел» и др.

В январе 2026-го Киев ввел санкции против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта России. Это решение, заявили на Украине, демонстрирует, что «спорт не вне политики».

Ранее Кремль назвал санкции против российских паралимпийцев абсурдными действиями Киева.