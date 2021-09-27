В горах Приморья пропали три туристки

Три туристки пропали в окрестностях в Приморье. Они отправили на гору Фалаза. Сейчас их ищут спасатели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

Гора Фалаза находится в Шкотовском районе Приморского края вблизи села Анисимовка. Горная вершина считается одной из главных достопримечательностей региона. Ее высота над уровнем — 1279 метров.

Это самая популярная вершина Приморья, которую стремятся покорить начинающие спортсмены и любители гор. Маршрутов на Фалаза много, они различной сложности.

27 сентября от сотрудников полиции поступило сообщение, что в окрестностях горы Фалаза пропали три женщины. Они 25 сентября пошли в поход, и до настоящего времени их местоположение неизвестно.

На место исчезновения отправлены группы спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Приморскому краю. Им помогают сотрудники полиции.

Ране родственники смогли опознать тело туриста из Москвы, которое спасатели нашли в Гоцатлинском водохранилище в Дагестане. 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в ряде районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Санкт-Петербурга.