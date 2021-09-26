Прокуратура начала проверку после столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре

Северо-западная транспортная прокуратура организовало проверку по факту столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, российское судно «Русич-10» следовало из турецкого порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. Столкновение произошло рано утром 25 сентября в результате отказа рулевого управления у сухогруза Tahsin Imamoglu.

На борту «Русич-10» находились 11 членов экипажа, никто не пострадал. Судно получило незначительные повреждения, оно отбуксировано в турецкий порт.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, вызовет судовладельца для дачи объяснений, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — уточняется в публикации.

Ранее в судоходной компании «Волжское пароходство» также сообщали, что сухогруз при столкновении получил незначительные повреждения, разлива топлива в результате инцидента не произошло.