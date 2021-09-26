Еще трех пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы

Из больницы выписаны еще трое пострадавших на Эльбрусе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Кабардино-Балкарии.

«Сегодня выписаны еще три пациента. В стационаре республиканской клинической больницы остаются четыре человека. Все они находятся в ожоговом отделении», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пострадавшие чувствуют себя хорошо, у них положительная динамика.

Днем ранее из больницы были выписаны еще два человека. Также были переведены из реанимации в обычную палату гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги.

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте выше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.