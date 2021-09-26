Песков рассказал о судьбе щуки, которую Путин поймал на рыбалке в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из щуки, пойманной во время отдыха главы государства Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, сварили уху. Его слова приводит Life.ru.

Песков добавил, что пойманную рыбу не взвешивали.

В сентябре после поездки на Дальний Восток Путин на несколько дней остановился в Сибири вместе с главой Минобороны. В тайге президент повстречал маралов — представителей подвида благородного оленя, которые поразили его, а еще порыбачил. Политики заночевали в лесу: развели костер и поставили палатки. В палатке у российского лидера был «камин» — декорированный инфракрасный обогреватель, который удивил Шойгу.

По словам Пескова, глава государства занимался «обычным отдыхом — тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

Позже появились кадры отдыха политиков с подписью «72 часа в Сибири».

До этого Путин отдыхал в тайге с Шойгу в марте этого года.