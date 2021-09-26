Помощник гида рассказал подробности случившегося на Эльбрусе

Помощник гида Таулан Кипкеев рассказал подробности произошедшего при восхождении группы туристов на Эльбрус. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, Кипкеев сам участвовал в восхождении. Инструктор рассказал, что к трагическим последствиям привели два сбоя, которые произошли в группе.

«Одна участница при подъеме на вершину заболела — у нее началась горная болезнь. И когда гид начал ее спускать, она умерла от переохлаждения на спуске. Мы потеряли гида и человека-участника. Он не мог нам потом помочь», — рассказал он.

После этого, по словам Кипкеева, на спуске упал еще один человек и сломал ногу. В результате, с группой остались только один гид-лидер и сам помощник. Уже в этот момент инструкторы приняли решение вызвать МЧС.

Информация о том, что туристам в составе группы из 19 человек нужна помощь, поступила вечером 23 сентября. Планировавшие добраться до вершины Эльбруса были вынуждены вернуться из-за ухудшившейся погоды. Альпинисты застряли на высоте свыше пяти километров.

Во время поисков участников экспедиции получилось спасти 14 из них. Пятеро альпинистов погибли.

Ранее сообщалось, что после этого власти Кабардино-Балкарии решили ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины.