Путин назвал проблемой разницу в доходах между бедными и богатыми

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с лидерами партий, которые вошли в состав новой Государственной думы VIII созыва, назвал проблемой разницу в доходах между бедными и богатыми, сообщает телеканал «Россия 24».

«Проблема большой разницы в доходах между теми людьми, у которых эти доходы являются весьма скромными, мягко говоря, и теми, которые получают просто такой доход, который многим нашим гражданам даже не снился, решается разными способами, но это проблема», — заявил Путин в ходе общения с председателем «Справедливой России — За правду» Сергеем Мироновым.

Президент России отметил, что рассчитывает на помощь «Справедливой России — За правду» в преодолении этой проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не сводить обсуждение прогрессивной шкалы налогов к «уравниловке».

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, прогрессивную шкалу налогов хотят вернуть 83% россиян. Лишь 13% выступили за сохранение одинаковой налоговой ставки вне зависимости от дохода.