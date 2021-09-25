Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Майоров о назначении Знарка на пост тренера сборной России: мне эта свистопляска... 16:33
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек 16:25
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ 16:19
На обложке нового Esquire появился «Пелевин» 16:06
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен... 15:59
В РПЦ призвали запретить продажу оружия 15:53
Губерниев — об игре с «Уфой»: если «Спартак» воспрянет, то будет... 15:50
Талибы* призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве 15:46
Карпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова» 15:38
В Германии появились золотые монеты с портретом Меркель 15:38

Стали известны подробности публичной казни в Герате

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

В афганской провинции Герат талибы (организация запрещена в России) публично казнили четырех человек, обвиненных в похищениях людей, сообщает ТАСС.

Четверо мужчин были повешены при большом скоплении народа, обвиненных повесили на стреле автомобильного крана. Это первая за долгое время публичная казнь, совершенная боевиками талибана.

Ранее сообщалось, что талибы публично казнили одного мужчину за похищение в Афганистане.

23 сентября один из основателей «Талибана» мулла Норуддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем, заявил, что движение намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осуждают планы талибов возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий.

Талибов ранее критиковали за наказания, которые осуществлялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети.

В Афганистане казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нужна новая политика». В Китае не исключают первый ядерный удар по США
Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по Америке
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Энергетика Украины летит в там-тарарым»
В Киеве заявили, что страна стала экспортером трудовых ресурсов и не «доживет» до зимы
Семин заявил, что не собирается завершать карьеру после отставки из «Ростова»
Полиция Москвы предупредила о незаконности акции КПРФ в Москве
Напавший с топором на покупателей в «Магните» задержан, два человека госпитализированы
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов
Новости и материалы
Майоров о назначении Знарка на пост тренера сборной России: мне эта свистопляска не нравится
В несанкционированной акции КПРФ в Москве приняли участие 400 человек
«Локомотив» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ
На обложке нового Esquire появился «Пелевин»
Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен на газ в Европе
В РПЦ призвали запретить продажу оружия
Губерниев — об игре с «Уфой»: если «Спартак» воспрянет, то будет сложно всей Европе
Талибы* призвали дать им 20 месяцев перед тем, как судить об их правительстве
Карпин прокомментировал отставку Семина из «Ростова»
В Германии появились золотые монеты с портретом Меркель
Стало известно, кто будет исполнять обязанности главного тренера в «Ростове»
Стала известно, в какую сумму обходится лечение устроившего стрельбу в Перми Бекмансурова
В Кабардино-Балкарии могут ужесточить требования к правилам восхождений на горные вершины
Гаджиев — об отставке Семина: катализатором стало поражение от команды из ФНЛ-2
Польша отказывается платить ЕС штраф за работающую шахту
Смерч над Джубгой попал на видео
Суд арестовал Удальцова за организацию несогласованной акции в Москве
Президент «Ростова» Арутюнянц — об отставке Семина: это футбол, так бывает
Все новости
«Гормон любви»: как лечить ожирение спреем для носа
Ученые придумали, как избавиться от ожирения с помощью спрея с окситоцином
«Босс не нужен»: россияне готовы работать без начальника
91,9% опрошенных сотрудников считают, что смогли бы обойтись без начальства
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Великая эпоха русской музыки»: 115 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развивать 5G
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать
Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью
Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах
Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту
Мали ищет замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях