Стали известны подробности публичной казни в Герате

В афганской провинции Герат талибы (организация запрещена в России) публично казнили четырех человек, обвиненных в похищениях людей, сообщает ТАСС.

Четверо мужчин были повешены при большом скоплении народа, обвиненных повесили на стреле автомобильного крана. Это первая за долгое время публичная казнь, совершенная боевиками талибана.

Ранее сообщалось, что талибы публично казнили одного мужчину за похищение в Афганистане.

23 сентября один из основателей «Талибана» мулла Норуддин Тураби, который во временном правительстве Афганистана занимает пост министра тюрем, заявил, что движение намерено возобновить проведение казней и ампутации конечностей за преступления.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти осуждают планы талибов возобновить в Афганистане практику казней и телесных увечий.

Талибов ранее критиковали за наказания, которые осуществлялись на спортивном стадионе в Кабуле или на территории огромной мечети.

В Афганистане казни осужденных убийц обычно производились одним выстрелом в голову кем-либо из членов семьи жертвы. Для осужденных воров наказанием была ампутация руки. За грабеж на шоссе ампутировали руку и ногу.