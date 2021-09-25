Найдены «черные ящики» самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае

На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«В настоящее время следственная группа с участием представителей комиссии Межгосударственного авиационного комитета провела дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого были обнаружены и изъяты бортовые самописцы», — говорится в публикации.

На «черных ящиках» зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также на месте происшествия обнаружили техническую документацию и другие средства технического контроля.

Ранее сообщалось, что спасатели на месте крушения Ан-26 организовали лагерь и приступили к поискам.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта начала проверку в отношении компании, которой принадлежал потерпевший крушение борт.