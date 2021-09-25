Иммунолог Крючков рассказал, кто может заболеть COVID-19 после прививки

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал kp.ru, кто может заразиться коронавирусной инфекцией, будучи вакцинированным.

Так, вероятность заразиться после вакцинации высока у людей с ослабленным иммунитетом. К ним относятся пациенты с некоторыми генетическими и хроническими заболеваниями, а также те, кто долго принимает иммуносупрессивные лекарства и противовоспалительные гормональные препараты.

Кроме того, вакцинация более слабо действует на людей старше 70-75 лет.

Специалист добавил, что в группе риска находятся граждане, у которых прошел длительный срок после первичной вакцинации от COVID-19 и те, кто привился «слабыми» вакцинами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о высокой эффективности российских вакцин от коронавируса.