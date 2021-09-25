Подозрительное устройство обнаружили у пассажира в аэропорту Перми

В пермском аэропорту Большое Савино, который был перекрыт, найдено подозрительное устройство. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на Министерство территориальной безопасности Прикамья.

25 сентября экстренные службы оцепили воздушную гавань для проверки. Около терминалов работали оперативные службы.

«В аэропорту Большое Савино при досмотре багажа одного из пассажиров обнаружено подозрительное устройство. Сотрудники и пассажиры были эвакуированы», — уточнили в Минтербезе.

Гражданина, в чьих вещах оказался подозрительный предмет, вывели из терминала. Согласно последним данным, пассажиров и работников допустили в аэровокзал.

Аэропорт Перми будет работать в обычном режиме, вылеты и прилеты, согласно онлайн-табло, осуществляются в соответствии с расписанием.

Ранее сообщалось, что в Перми перекрыли аэропорт. Задерживалось только прибытие рейса из Сочи в Пермь, запланированное на 14.05 по местному времени, и вылет рейса из Перми в Сочи, намеченный на 15.05 (13.05 мск).