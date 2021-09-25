Гастроэнтеролог рассказала, что горячий чай может причинить вред здоровью

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала, что слишком горячий напиток может причинить значительный вред здоровью. Об этом сообщает «радио Sputnik».

«По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – около 40 градусов, но кипяток пить однозначно не надо», — утверждает Арзуманян.

Она отметил, что после того, как чай будет заварен, необходимо подождать порядка пяти минут, после чего его можно начать пить.

Чтобы сделать чай полезным, в него можно добавить сушеные фрукты, травы и специи, советует гастроэнтеролог. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.

Ранее врач-диетолог Марина Степанян сравнила полезные свойства чая и кофе, а также потенциальный вред от частого их употребления.