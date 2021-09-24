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Бывшему вице-премьеру и экс-министру Крыма грозит до 10 лет тюрьмы

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Бывшему вице-премьеру правительства Крыма Евгению Кабанову и экс-министру строительства и архитектуры региона Михаилу Храмову по статье о мошенничестве в особо крупном размере могут получить до 10 лет колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Симферополя.

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 22 ноября обоих экс-чиновников.

Ранее сообщалось, что Кабанова обвиняют в мошенничестве на 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Как уточнил сам бывший вице-премьер Крыма, дело в отношении него связано со строительством «водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла».

По данным следствия, Кабанов вместе с Храмовым и представителем подрядчика совершили хищение бюджетных средств в размере 57 млн 558 тыс. рублей.

Кабанов был задержан 23 сентября. За день до этого стало известно о его увольнении. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности реализацию федеральной целевой программы развития региона.

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