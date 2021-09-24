Суд арестовал парашютистов, прыгнувших с московской высотки

Двое парашютистов, которые спрыгнули с высотного здания в Москве и приземлились на проезжую часть, получили 11 суток ареста. Соответствующие решение вынес Гагаринский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Суд признал Свитнева и Дербенева виновными в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 11 суток административного ареста», — сказал участник процесса.

Ранее эти бейсджамперы попали на камеру видеорегистратора, когда приземлились прямо на Ленинском проспекте. Из-за сильного трафика поток автомобилей двигался медленно и парашютисты не пострадали.

Это не первый случай в столице, когда экстремалы прыгают с парашютом с высотных зданий. Несколько лет назад бейсджампер Владимир Мурзаев решил необычным способом отметить День Государственного флага России. Он забрался на крышу жилой высотки и прыгнул с российским триколором в руках.