Россияне стали в два раза чаще обращаться за ремонтом бытовой техники

За прошедший год на 94% вырос спрос на ремонт крупной бытовой техники, на 96% — мелкой, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса Авито.Услуги. Отдельные категории техники показывают даже более резкую динамику: так, например, ремонт телевизоров по сравнению с сентябрем 2020 года стал популярнее на 128%.

Спрос на ремонт компьютеров и ноутбуков за последний год вырос на 23%, а на ремонт прочей компьютерной техники, в частности, принтеров и планшетов — на 123%. Починка смартфонов в свою очередь выросла на 19% год к году.

В целом спрос в категории «ремонт техники» значительнее всего вырос в Иркутске (+185%), в Ижевске (+170%) и в Ставрополе (+150%). В Санкт-Петербурге и Москве ремонтировать технику стали примерно вдвое чаще по сравнению с прошлым годом (+106% и +105% к спросу соответственно).

Ранее сообщалось, что спрос на соковыжималки в августе-сентябре этого года вырос в три раза по сравнению с июнем-июлем.